L’ex portiere Nando Orsi, oggi opinionista tv, è intervenuto a Radio Marte alla vigilia del 31esimo turno di campionato: “Tra Napoli e Bologna ha più da perdere la squadra di Conte, specie se l’Inter. Il Napoli andrebbe a -6 punti e sarebbe una distanza importante. Gli azzurri devono ovviamente puntare a vincere lunedì. Il Parma è un avversario ostico, ma l’Inter è sul pezzo e potrebbe bastarle il primo tempo visto con l’Udinese per vincere contro i ducali, anche se alla fine i friulani sono stati vicini a pareggiare la partita. In questo momento è difficile battere il Bologna anche se è una squadra che concede qualcosa.

Per il resto attacca, è dinamica, corre molto, soprattutto con gli esterni assomiglia un po’ al Napoli, con Orsolini e Ndoye che rientrano. Ha un atteggiamento molto offensivo, ha tecnica e aggredisce gli spazi, giocando bene nell’uno contro uno. In mezzo al campo però potrebbe soffrire il doppio play con Lobotka e Gilmour, ovvero due giocatori agili che possono saltare il pressing avversario, far girare a vuoto Freuler e Ferguson e servire meglio gli attaccanti, favorendo anche gli inserimenti di Mc Tominay. Io inserirei Gilmour per questo. L’assenza di Conte in panchina potrebbe pesare perché lui è un tecnico che si fa sentire a bordo campo. Però ho letto che Stellini, quando lo ha sostituito, ha vinto sette volte su sette, quindi quantomeno è fortunato”.