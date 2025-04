Fedele: “Meret? Rigore parato per errore di Gimenez. Il miglior rigorista della storia è un ex azzurro”

Nel suo consueto intervento a Radio Marte, Enrico Fedele è tornato sul rigore parato da Meret nella partita contro il Milan.

Ecco le sue parole: “Nelle mie pagelle, ho dato 10 a Meret, che non sarebbe mai il mio portiere ma ha individuato l’angolo. Un rigore parato, però, è al 90% un errore dell’attaccante, perché ha tirato male. Gimenez non è stato irreprensibile, anche se Alex si è mosso in anticipo dal lato giusto”.

Poi Fedele ha poi speso due parole per parlare di un altro ex calciatore del Napoli, a sua detta il migliore a calciare i rigori: “Gianni Improta è stato il più grande rigorista della storia: su 17 ne ha segnati 16, l’unico non andato a segno lo ricordo ancora. Non correva, ondeggiava. Volava. Metteva la palla sempre vicino al palo. Il rigorista vero battezza l’angolo, ma poi guarda il portiere e, nel caso, cambia”.