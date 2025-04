Da Bologna – Castro sta recuperando, i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se sarà della gara

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il medico sociale del Bologna, Giovanni Nanni, che ha parlato in particolar modo delle condizioni di Santiago Castro, infortunatosi nell’ultimo turno di campionato. Queste le sue parole: “Il Bologna è fatto da bravi ragazzi, che non hanno grilli per la testa, tutti sono concentrati sull’obiettivo sportivo, stanno bene tra di loro e con l’allenatore con il quale hanno un rapporto chiaro e diretto. Questo porta sul lavoro serenità, nello spogliatoio ed un aiuto reciproco. Castro sta lavorando e questi giorni saranno importanti per capire se sarà o meno della gara, ha ancora qualche giorno a disposizione per capire se sarà della gara”.