Video – Alemao e Careca si raccontano alla SSC Napoli

Ricardo Alemao e Antonio Careca, ex calciatori degli anni d’oro del Napoli hanno raccontato in un video pubblicato sul canale Youtube della SSC Napoli le emozioni del ritorno a Napoli in occasione del match contro il Milan. Ecco cosa hanno dichiarato:

“C’erano altre opzioni, ma io dissi ‘No, vado a Napoli. Voglio vincere lì’ – ha detto Alemao -. L’impatto più spettacolare: i tifosi tifavano dall’inizio alla fine ed era solo un’amichevole. Ho vissuto dei momenti bellissimi. Spero che il Napoli vinca, questa tifoseria lo merita. Questi tifosi riconoscono che noi abbiamo lottato per loro ed è incredibile”. “Fare parte del Napoli – ha detto Careca – mi dà molto orgoglio. Stadio Maradona? Giusto cambiare il nome, un omaggio bello, ma per noi sarà sempre il San Paolo”.

Di seguito il filmato.