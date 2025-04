UEFA, il Financial Report delle Coppe del 2023/24. Il Napoli è l’italiana che ha incassato di più: i dettagli

La Uefa ha oggi pubblicato il Financial Report relativo alle coppe europee 2023/24. In questo documento, vengono evidenziati i premi in denaro consegnati alle varie squadre per la loro partecipazione nelle Coppe Europee. Stando al ranking delle italiane, in cima alla classifica c’è il Napoli, che ha guadagnato circa 70 milioni di euro, di cui 15,64 per la partecipazione, 22,74 di ranking storico, 11,364 di market pool, 10,072 di bonus risultati nella fase a gironi, 9,6 milioni per il passaggio agli ottavi di finale 0,746 di aggiustamento ultimo.. Segue l’Inter con circa 66 e la Lazio con 61,5 milioni di euro. Passando alle formazioni successive, c’è da segnalare il Milan che ne ha incassati circa 55, l’Atalanta vincitrice dell’Europa League quasi 34, mentre la Roma quasi 29 milioni. Chiude la Fiorentina con 17 milioni di euro guadagnati, per un totale di circa 330 milioni di euro da parte di tutte le squadre italiane.