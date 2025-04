Secondo quanto riportato da Tuttosport, Antonio Conte sarebbe perfetto per la panchina del Milan, ma De Laurentiis non vuole lasciar andare il tecnico salentino: “De Laurentiis ha sempre dimostrato che quando vuole alzare un muro, lo fa sempre bello alto e con tanto di filo spinato in cima. Il tutto al netto dell’altra grande incognita che porta dritta alla Juventus, il club che per l’Antonio è un po’ come Itaca, dove da sempre sogna di tornare nei panni di Ulisse“.