Sudakov, l’agente: “Napoli? Gli piacerebbe giocare in Serie A. In passato abbiamo ricevuto offerte ufficiali”

Vadim Shablii, agente di Georgiy Sudakov, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di diretta.it. Tra gli argomenti, si è parlato anche dell’interesse del Napoli per il talento ucraino dello Shakhtar Donetsk. A tal proposito, un estratto delle sue parole.

“Georgiy è molto interessato a cimentarsi in uno dei principali club europei. Siamo tutti aperti alle offerte e, quando arriverà il momento giusto, sono sicuro che Giorgi entrerà a far parte di un grande club. Sia i club di Premier League che quelli di Serie A sono da tempo interessati a lui”.

“L’interesse di Napoli e Juventus? Giorgi sarebbe felice di provare a giocare in Serie A. Abbiamo ricevuto offerte ufficiali da squadre di questo campionato (Serie A), ma per facilitare il trasferimento con successo, tutte le parti coinvolte devono essere soddisfatte dei termini e dare il loro consenso”.

“Trasferimento in Premier League? Al momento la finestra di trasferimento per i club che erano interessati al suo trasferimento, e si tratta di squadre dei primi 5 campionati, è chiusa. Allo stesso tempo, Giorgi rimane sotto contratto con lo Shakhtar e, naturalmente, è concentrato sull’essere il più utile possibile al suo attuale club. È un calciatore laborioso e intelligente, quindi non c’è dubbio che presto lo vedremo indossare i colori di una delle migliori squadre d’Europa”.