Scott McTominay: “Sto Imparando l’Italiano per sentirmi a casa”

In un intervista a The Athletic, Scott McTominay ha parlato del suo impegno nell’apprendimento della lingua italiana. McTominay ha raccontato come questa scelta non sia solo una curiosità passeggera, ma una vera e propria missione per integrarsi meglio nella cultura locale.

“Italiano? Prendo lezioni su alcune app. Ho sempre desiderato imparare una lingua. È una cosa grandiosa da poter fare, ed è importante che le persone ci vedano abbracciare anche la cultura. La città è fantastica, completamente diversa. Oltre a giocare, dobbiamo dimostrare che ci teniamo alla città e alla cultura”.