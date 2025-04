Schwoch: “All’inizio Lukaku ha fatto molta fatica, la presenza di Raspadori gli ha fatto bene”

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Romelu Lukaku e della presenza di Giacomo Raspadori al suo fianco. Il belga dopo un periodo difficile si è ritrovato secondo l’ex punta anche grazie alla presenza di una seconda punta che potesse liberargli spazio. Queste le sue parole: “Lukaku all’inizio ha fatto un po’ di fatica, mentre l’ultimo Romelu è stato molto presente, credo che la presenza di Raspadori gli abbia fatto bene. La partita di lunedì sarà molto dura, con il Bologna che affronta sia il Napoli che l’Inter nelle prossime settimane. Italiano è bravo, ha plasmato una squadra che gioca a calcio ed attacca la metà campo avversaria. Non sarà facile per il Napoli perché affronta una squadra che si sta giocando un posto in Champions”.