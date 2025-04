Importanti novità di mercato arrivano dall’esperto Nicolò Schira, che sul proprio profilo X ha parlato del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e del suo viaggio a Londra nel corso di questa settimana per valutare nuovi obiettivi. Il Napoli monitora il mercato in Premier League dopo gli acquisti di Gilmour, Billing e McTominay e valuta altri possibili acquisti dal mercato inglese per rinforzare in estate la squadra di mister Conte.