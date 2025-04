Repubblica – Napoli, il punto sulla difesa. Piace Beukema ma non solo: la situazione

Uno dei reparti che il Napoli dovrà potenziare per la prossima stagione è sicuramente la difesa. A tal proposito, ha scritto l’edizione odierna de La Repubblica. Il primo arrivo sarà il 2004 dell’Empoli Luca Marianucci, già bloccato. Servirà però anche un profilo più esperto. Uno dei preferiti del ds Giovanni Manna è Oumar Solet dell’Udinese. Mentre un altro degli elementi più apprezzati è Sam Beukema del Bologna. Il centrale olandese è un profilo completo e che incontra il gradimento di Antonio Conte. Tuttavia, la trattativa per provare a portarlo in azzurro è complessa.