Pecci: “Bologna-Napoli? Sarà un bellissimo match, due grandi realtà”

Eraldo Pecci, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni del Corriere di Bologna per parlare del match Bologna-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Sicuramente il Bologna sta facendo un grande campionato, insieme al Napoli è la squadra che ha ottenuto i migliori risultati rispetto alle attese. Non tanto Empoli, ma tutta la stagione dimostra il percorso fatto dai rossoblù, che hanno cominciato anche a vincere le gare sofferte, come a Venezia, che fanno la differenza in chiave Champions. Italiano ha dato un contributo positivo all’interno di un buon gruppo di lavoro, si sono consacrati giocatori che avevano già fatto bene lo scorso anno: il Bologna ora è una realtà di alto valore”.