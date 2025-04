Osimhen ancora protagonista con il Galatasary: doppietta in Coppa contro il Fenerbahce e semifinale

Altre serata da protagonista ieri per Osimhen che ha messo a segno una doppietta, regalando al suo Galatasaray l’accesso alle semifinali di Coppa di Turchia. Due goal in uno stadio non banale come il Sukru Saracoglu, teatro delle partite di casa del Fenerbahce, rivela numero uno del Galatasary anche in Campionato. Entrambi segnati nel primo tempo: al 10′ su assist di Ylmaz e al 27′ su calcio di rigore procurato da Mauro Icardi. Stagione fantastica del nigeriano che in estate sarà al centro di diverse trattative di mercato, grazie alla sua clausola di “soli” 75 milioni.