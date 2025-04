Ngonge a Crc: “Non immaginavo che lavorare con Conte fosse così faticoso. Finale di stagione? Non siamo preoccupati, ma consapevoli. Vi svelo il mio ruolo preferito”

Cyril Ngonge, calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente partner del club. Si è parlato a proposito dell’ultima vittoria rimediata contro il Milan, della prossima partita contro il Bologna e degli allenamenti di Conte. Inoltre, ci si è soffermati anche sulla questione relativa al suo ruolo. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Napoli-Milan? Era una partita molto importante, contro una big in casa. Far vedere che siamo forti è una cosa normale. L’abbiamo preparata per come si è visto dal primo gol. Abbiamo provato questa giocata in settimana, quindi si è visto subito come l’abbiamo preparata. I giocatori in campo si sono comportati bene”.

“Cosa c’è da migliorare nei minuti finali? Noi alternative abbiamo provato ad aiutare nei minuti finali. Si vede che facevamo fatica, e loro attaccavano con calciatori forti come Leao. Non era facile ma abbiamo preso i 3 punti. Dobbiamo essere più calmi a fine partita, dobbiamo far noi la partita e guardare la palla. Non dobbiamo abbassarci troppo e dobbiamo mettere pressione, lasciandoli giocare”.

“Com’è giocare in squadra con un calciatore da 400 gol come Lukaku? Non abbiamo ancora fatto 400 partite alcuni di noi… Già solo questo dato è una cosa incredibile. Si vede sul campo e anche fuori. Porta la sua esperienza con sé e la trasmette a chiunque. È un piacere averlo in squadra”.

“Hai preferenze su dove giocare in campo? Di base sono cresciuto come prima punta che si è adattato al ruolo di seconda punta, per poi spostarmi sull’esterno. Ho iniziato da punta, da esterno preferisco giocare a destra dove posso rientrare. Preferisco il ruolo di seconda punta”.

“Fase difensiva? Dire che mi piace sarebbe mentire… Non è che non mi piace, ma nel calcio di oggi è una cosa che devi fare se giochi esterno esterno, ancor di più se il mister lo chiede. Un compito dove ci sono margini di miglioramento, ma ho 24 anni quindi non mi faccio troppi problemi. Se lo faccio per la squadra lo faccio con piacere e sacrificio”.

“Come Conte vi chiede di interpretare il ruolo di esterno? Oltre ad abbassarci e raddoppiare, chiede di rimanere larghi e andare avanti nell’1 contro 1 senza aver paura. Noi sull’esterno possiamo incidere saltando un uomo e tramite un cross o un passaggio chiave”.

“Cosa ne pensi degli allenamenti di Conte? Io prima di arrivare ho parlato con un calciatore che ha avuto all’Inter. Lui mi disse che non ero pronto a cosa stava per accadere. Io non ci credevo troppo fino a quando siamo arrivati in ritiro. Abbiamo fatto un mese di grande fatica, e ancora oggi gli allenamenti sono molto intensi. Ci ha fatto però diventare dei mostri in campo e raggiungere dei limiti che pensavamo di non raggiungere”.

“Bologna-Napoli? Hanno un bravo allenatore che mi piace. Noi dobbiamo metterci più attenzione. Loro sono molto aggressivi e giocano in 1 contro 1. Se superiamo bene quella pressione arriviamo in porta, ma cosa dobbiamo fare è non perdere palle stupide. Se la recuperano alta diventa difficile per noi. Dobbiamo essere concentrati con la palla e sfruttare i duelli”.

“Qual è il vostro spirito per il finale di stagione? Non siamo troppo preoccupati, ma sicuri delle nostre qualità. Ci guardiamo negli occhi e partita dopo partita facciamo i conti. Lasciamo tutto sul campo, partita dopo partita e poi vedremo”.