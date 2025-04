Francesco Graziani, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, esprimendo la sua opinione sulle possibilità del Napoli di conquistare il titolo di campione d’Italia.



“Il Napoli ha le carte in regola per vincere lo scudetto. Di fronte ha un’Inter impegnata in un numero maggiore di partite, e questo potrebbe rappresentare un vantaggio. Tuttavia, il Napoli deve sperare in qualche difficoltà fisica o mentale dei nerazzurri e, soprattutto, non può più permettersi errori”.