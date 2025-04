Manna sulle tracce di un esterno difensivo: cosa chiede il ds

Il Napoli si prepara all’estate con nuovi obiettivi di calciomercato e punta a rafforzare la propria difesa laterale. Secondo le fonti, il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è alla ricerca di un laterale capace di dare un contributo decisivo alla squadra. L’obiettivo è chiaro: un giocatore duttile, in grado di operare efficacemente su entrambe le corsie, per completare la batteria dei terzini della prossima stagione.

Il profilo ricercato non deve solo assicurare solidità in difesa, ma deve anche essere in grado di supportare l’attacco, contribuendo a creare superiorità numerica in fase offensiva. La flessibilità tattica e la capacità di adattarsi a diverse situazioni di gioco saranno caratteristiche fondamentali per l’elemento che il Napoli intende ingaggiare.

A riferire su X, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, “Il Napoli per completare la batteria dei terzini della prossima stagione cerca un elemento che possa giocare sia a destra sia a sinistra”. Una dichiarazione che sottolinea l’importanza di questa operazione per il progetto tecnico della squadra e per il futuro della compagine partenopea.

Mentre la dirigenza lavora sul fronte degli acquisti, i tifosi azzurri attendono con impazienza notizie che possano dare nuova linfa alla retroguardia, auspicando l’arrivo di un giocatore che possa fare la differenza in una stagione sempre più competitiva. Il Napoli, con la sua visione di gioco moderna e dinamica, è determinato a rinforzarsi con qualità e versatilità, convinto che ogni dettaglio possa fare la differenza nella corsa ai vertici del campionato.

Resta da vedere quale sarà il nome del laterale duttile che, secondo gli obiettivi tracciati da Giovanni Manna, contribuirà a rendere il Napoli una squadra completa e competitiva in vista della prossima stagione.