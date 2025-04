Lukaku è tornato in forma e insegue la prima doppietta in azzurro: ecco da quanto gli manca

Nelle ultime partite si è visto un nuovo Lukaku, più al centro del gioco e coinvolto sempre di più nelle manovre offensive della squadra. Dopo mesi di duro lavoro, il belga è tornato finalmente in forma e a giovarne sono tutti i compagni che si affidano spesso a lui e alle sue sponde per costruire le azioni più pericolose. Fino ad oggi i gol messi a segno da Lukaku sono 11 in altrettante partite, la doppietta in campionato gli manca da 18 mesi. Come riporta il Corriere dello Sport, lunedì contro il Bologna saranno precisamente 547 giorni, troppi per un bomber di razza come lui. Il suo prossimo obiettivo sarà proprio quello, che sia 3-5-2 o 4-3-3 poco importa, Big Rom è tornato a fare la differenza e ora vuole essere decisivo anche in zona gol.