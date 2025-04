Lucumi, l’agente: “Napoli? Se fosse interessato ascolteremmo, è una piazza unica”

Simone Rondanini, agente di Jhon Lucumi, è intervenuto ai microfoni di Stile Tv per parlare del suo assistito. Si è parlato anche a proposito di un possibile interesse del Napoli per il colombiano. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Lucumi è contento della stagione che sta vivendo il Bologna, dei compagni e del mister. Campionato e Coppa Italia stanno andando bene, mentre la Champions è stata una disavventura ma è comunque contento. Lunedì sarà una bella partita, entrambe le squadre hanno valori. Una lotta per il titolo, l’altra è più indietro ma sarà una bella gara. Lucumi cresce, ha smesso di commettere ingenuità e penso che ci sia possibilità di migliorare. Quando l’ho conosciuto gli ho detto che non c’era fretta di crescere, gli ho fatto gli esempi di Messi e Ronaldo che continuavano ad andare avanti nonostante i palloni d’oro vinti. Da lì è diventato un altro calciatore e uomo. Lo rivedi in Koulibaly? Sì, è un profilo simile con le sue differenze. Penso che ha lavorato in due sistemi diversi in due anni, quindi è cresciuto tatticamente. Italiano gioca diversamente da Motta ed ha saputo adattarsi. Ora ha un plus, le squadre cercano calciatori che possano muoversi in sistemi distinti”.

“Rinnovo? Stiamo valutando, vedremo se ci sarà un rinnovo o un’uscita. Abbiamo un ottimo rapporto con il Bologna, quindi si faranno le cose perbene. Interesse del Napoli? È una piazza stupenda, se arrivasse interesse si ascolterebbe. Penso che ora una grande squadra non lo cercherebe. Abbiamo una buona relazione con il Napoli ma non ne stiamo parlando. In futuro vedremo, in passato ci sono stati degli interessi. Il ragazzo penso che sia pronto per fare un salto e Napoli è una piazza unica”.