La Repubblica – Napoli, ecco come stanno gli acciaccati: le condizioni di McTominay, Lobotka e Spinazzola

La Repubblica scrive a proposito delle condizioni fisiche degli azzurri McTominay, Lobotka e Spinazzola: “Ma il posticipo a lunedì prossimo (ore 20.45) della trasferta di Bologna dovrebbe agevolare il completo recupero dei tre azzurri sotto osservazione. In primis Scott McTominay, che si sta lasciando alle spalle l’attacco influenzale di cui era rimasto vittima a poche ore dalla sfida di domenica scorsa contro il Milan. Il centrocampista scozzese era stato costretto suo malgrado ad andare in tribuna e darà il massimo in allenamento per riprendersi in fretta un posto tra i titolari. Idem per il regista Stanislav Lobotka, messo ko dai crampi e obbligato di conseguenza a chiedere il cambio nel convulso finale della gara contro i rossoneri. Leonardo Spinazzola è invece alle prese con un colpo alla coscia ed è quello un po’ più indietro rispetto ai compagni, anche se c’è ottimismo pure per il suo completo recupero a breve scadenza“.