La Repubblica – Napoli, doppia seduta di allenamento a Castel Volturno: Conte alza il ritmo

La Repubblica si è soffermata sulla preparazione del Napoli in vista della prossima sfida contro il Bologna: “Il gruppo prestissimo sarà al gran completo e non è un caso che per oggi Antonio Conte abbia previsto una seduta di preparazione doppia. Mancano 8 giornate alla fine del campionato ed è il momento di alzare al massimo i giri del motore, per rilanciare la caccia all’Inter e alimentare il sogno scudetto. Il Napoli è reduce da un paio di mesi di emergenza quasi totale e si spiegano così i risultati altalenanti nel girone di ritorno, pagati con il sorpasso subito dai rivali al vertice della classifica“.