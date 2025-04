Il Mattino – Il Napoli è responsabile del 92% dei ricavi della Filmauro

Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli introiti della SSC Napoli sono fondamentali anche per la Filmauro del presidente De Laurentiis: “Come i dati dei precedenti bilanci, anche gli ultimi parlano chiaro: il 92 per cento dei ricavi del gruppo «Filmauro» sono frutto dell’attività del Calcio Napoli. Gli azzurri e gli interessi loro collegati di sponsor, merchandising, sfruttamento immagine, produzioni, diritti televisivi si confermano di nuovo il core business della «Filmauro», società capogruppo della famiglia De Laurentiis. Anche lo scorso anno, le attività della «Filmauro» legate al cinema si sono limitate al 3 per cento, in prevalenza impegnate nella produzione della serie di Carlo Verdone. Così, i ricavi cinematografici sono stati solo 7,8 milioni di euro, tra 6,6 milioni di diritti televisivi e 692mila euro di botteghino. Invece, nonostante la deludente stagione della squadra, lo scorso anno il Calcio Napoli ha comunque assicurato ricavi per 63 milioni di euro. Sei in meno rispetto all’anno precedente, ma hanno pesato i mancati introiti per diritti televisivi e il cammino infelice nelle coppe europee“.