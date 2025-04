Il Mattino – Blitz di Manna a Londra: nel mirino due calciatori per giugno

Giovanni Manna è atterrato ieri a Londra insieme ad alcuni collaboratori per un nuovo blitz di mercato. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo quanto riportato, l’intento del Ds del Napoli è quello di giocare in anticipo e così prepararsi al mercato estivo, che si preannuncia dispendioso in quanto la squadra ha bisogno di ulteriori rinforzi. In particolare, i colpi su cui sta lavorando sono quello di Edon Zhegrova del Lille e di Igor Paixao del Feyenoord, per i quali c’è stata un’accelerata.