Il Bologna sta continuando a stupire e lunedi contro il Napoli sarà un esame importante per le ambizioni di Champions dei rossoblu. Come riporta il Corriere dello Sport, l’entusiasmo è alle stelle e lo stadio Dall’Ara è già tutto esaurito. I tagliandi sono andati a ruba e così sarà anche per il prossimo match in casa contro l’Inter. Sarà pieno anche il settore ospiti dei tifosi azzurri, pronti a spingere i propri beniamini alla vittoria per restare in scia dei neroazzurri.