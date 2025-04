Cds – Napoli, Stellini infallibile: ha sempre vinto quando ha sostituito Conte in panchina

Il Corriere dello Sport scrive di come Cristian Stellini, vice allenatore di Antonio Conte, ha sempre vinto quando ha sostituito il tecnico salentino in panchina: “E’ che questa volta sarà la squadra a non poter contare su di lui: l’allenatore è squalificato per una giornata, non andrà in panchina e al suo posto ci sarà Cristian Stellini. Il vice. Con una statistica molto favorevole nel taschino della sua giacca: in campionato, tra Serie A e Premier, ha sempre vinto quando ha sostituito il boss“.