CdS – Napoli, nuovo assalto a Comuzzo in estate? La Fiorentina teme una svalutazione. La situazione

Il Napoli ci riprova in estate per Pietro Comuzzo? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si tratta di uno scenario possibile. Il difensore della Fiorentina è stato uno dei profili più seguiti dalla società partenopea nel corso del mercato di gennaio. Però, gli azzurri non sono stati capaci di oltrepassare le resistenze dei toscani, motivo per cui la trattativa non è andata in porto. Tuttavia, ci sarà da fare i conti non solo con una Juventus pronta all’assalto, ma anche con un possibile cambio di strategia da parte della Fiorentina. Infatti, negli ultimi mesi il calciatore ha perso il posto da titolare e Rocco Commisso teme che possa svalutarsi. La volontà della dirigenza è quella di non farsi prendere per il collo, motivo per cui in futuro si potrebbe ragionare su un eventuale rinnovo.