Lunedì è in programma Bologna-Napoli e i rossoblu sono ancora alle prese con l’infortunio di Santiago Castro, rimediato durante un allenamento con la Nazionale. Come riporta il Corriere dello Sport, l’argentino farà di tutto per esserci e dare una mano alla propria squadra. Si è allenato anche nel giorno di riposo concesso alla squadra da Vincenzo Italiano, seguendo il suo programma personalizzato per tornare in gruppo quanto prima. Se non ce la farà spazio a Dallinga dal 1′.