Bologna-Napoli sarà diretta da Massa di Imperia. Al Var Marini

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentunesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli sfiderà il Bologna in trasferta, in quello che si annuncia essere un match molto duro e ad altissima intensità. L’incontro, sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Verrà assistito dai guardalinee Meli e Alassio mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Il Var sarà presieduto dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1 e ad assisterlo ci sarà Abisso.