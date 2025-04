Attenzioni ai diffidati! due calciatori rischiano di saltare il prossimo impegno con l’Empoli

Antonio Conte non sarà in panchina nella prossima partita contro il Bologna a causa dell’ammonizione ricevuta nell’ultimo turno di campionato contro il Milan (era diffidato). Attenzione anche ai diffidati tra i calciatori che rischiano di saltare il prossimo impegno con l’Empoli. Si tratta di Anguissa e Di Lorenzo, quest’ultimo non ha saltano nemmeno un minuto in campionato e sarebbe una grande perdita non averlo a disposizione in questo momento cruciale. Alla prossima ammonizione entrerà in diffida anche per Lobotka, fermo a tre cartellini gialli ricevuti fino a questo momento in Serie A.