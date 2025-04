Villa: “Amo il calcio proposto da Conte. Mi auguro resti al Napoli”

Renato Villa, ex difensore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Antonio Conte. Ecco cosa ha dichiarato:

“Buongiorno è un ottimo giocatore. Ammiro Conte per ciò che sa scegliere oltre che per la sua personalità. Sa decidere, sa farsi rispettare che è la cosa più difficile. Spero per il Napoli che Conte resti, almeno deve prima vincere uno scudetto e poi può andar via. Napoli è una piazza sanguigna, hanno voglia di calcio e Conte è perfetto. Bologna? I tifosi non si aspettavano questo cammino, ma lo speravano anche dopo ciò che è accaduto l’anno scorso. Andando via Calafiori e Zirkzee era difficile immaginare un Bologna così, pensavamo tutti si potesse arrivare settimi in classifica, ma non quarti”.