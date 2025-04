VIDEO DAZN – Mazzocchi fallisce il 3-1, questa la reazione di Anguissa dalla panchina

L’emittente Dazn ha diffuso un video in cui mostra le principali reazioni da bordocampo di calciatori e addetti ai lavori in Napoli-Milan. In uno spezzone di questo, si può notare la reazione di André-Frank Zambo Anguissa al mancato gol del 3-1 da parte dei partenopei, sfiorato in un contropiede nei minuti di recupero finali. Il camerunense, uscito nel corso della ripresa, si dispera quasi fosse il mister della squadra, e con lui tutta la panchina. A riprova della forte tensione che aleggiava in un finale di gara nel quale c’era da difendere una preziosissima vittoria. Di seguito, il video.

La panchina del Napoli 𝒔𝒐𝒇𝒇𝒓𝒆 🫣

Gol fallito da Mazzocchi ⚽❌

La reazione di Anguissa: 🤯😤



BordoCam #NapoliMilan è disponibile ora su #DAZN! 📲 pic.twitter.com/t433t8WZI9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 2, 2025