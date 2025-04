Tuttosport – ” Incredibile la duttilità di Antonio Conte, ecco quanti sistemi di gioco ha usato in questa stagione “

E menomale che Antonio Conte è sempre stato criticato per la sua rigidità nell’utilizzo dei sistemi di gioco. In questa stagione, il mister leccese ha cambiato per ben 4 volte lo schema tattico della sua squadra. A parlarne è l’edizione odierna di Tuttosport, ecco un estratto dell’articolo:

” Conte in questa stagione ha dovuto utilizzare per necessità quattro differenti sistemi di gioco. Inizialmente fu il 3-4-2-1, con Politano e Kvara alle spalle di Lukaku, per poi passare (nella gara a Torino con la Juve) al 4-3-3, però a febbraio fu costretto a tornare sul 3-5-2, complici ii tanti infortuni sulla fascia sinistra, infine il 4-4-2, con Raspadori al fianco di Lukaku. “