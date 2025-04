TMW – ” Conte chiede diversi acquisti per la prossima stagione, ecco quanti “

Questo Napoli va migliorato, lo sanno tutti. In primis Antonio Conte, che secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, avrebbe già individuato i ruoli su cui la società dovrà intervenire, per permettere a questa squadra di essere competitiva su tutti i fronti nella prossima stagione. Ecco un estratto dell’articolo:

” Antonio Conte non è stato felice del mercato di gennaio, e questo è un dato di fatto. Perché chiedeva tre pedine mentre gli azzurri non sono riusciti a consegnargliene due, cioè un difensore centrale e un esterno a sinistra, trovando Noah Okafor per il rotto della cuffia a sostituire Kvaratskhelia. In un momento di massima necessità, come serrare le fila per vincere il campionato, Conte ha dovuto fare le nozze con i fichi secchi. E le sta facendo ancora, anche solo vista la formazione schierata nel finale contro il Milan: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Mazzocchi, Billing, Gilmour, Ngonge, Simeone. “

” La differenza è tanta, troppa. Per questo servono migliorie e il tecnico ne ha in mente ben otto. Ammesso e non concesso che Marianucci è virtualmente un acquisto da mettere in conto, vuole un portiere che se la giochi come secondo – anche se Meret rinnoverà – e un vice Di Lorenzo, perché l’attuale eventuale sostituto non è visto come uomo da Champions. “

” Poi un altro centrale difensivo, che possa essere a livello del titolare Rrahmani. Una mezz’ala che possa essere alternativo ad Anguissa e McTominay, due esterni offensivi di alto valore considerando che Okafor non sarà riscattato. Probabilmente anche un terzino sinistro e un vice Lukaku qualora Simeone dovesse andare via. Certo, la lista delle possibili cessioni è lunga: Rafa Marin, Caprile, Mazzocchi, Billing, gli stessi Simeone e Raspadori, forse anche Ngonge. Insomma, una rivoluzione e uno svecchiamento. Toccherà a De Laurentiis accontentarlo. Altrimenti il ribaltone potrebbe essere dietro l’angolo, come già successo con Inter e Juventus. “