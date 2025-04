Sky Sport – ” Futuro di Conte ? E’ normale che diversi club siano interessati a lui “

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Non vedo motivi per pensare che da parte del tecnico ci siano pensieri diversi rispetto alla permanenza a Napoli: credo sia più un tema giornalistico. Poi, certo, a fine stagione ci si ritroverà per discutere del futuro e degli obiettivi da costruire insieme. Ovvio che Conte abbia gli occhi di diverse società puntati addosso, soprattutto di chi come Milan e Juve sta vivendo una stagione complicata, ma non solo. ”

” Conte è uno specialista delle ricostruzioni e quindi che alcuni club pensino di volerlo assoldare è comprensibile, ma non credo ci siano stati contatti, sarebbe finanche irrispettoso in un momento in cui Conte si sta giocando un finale di stagione molto importante. Ad oggi, viene da dire che resterà a Napoli, poi è ovvio che il mercato sia imprevedibile, come abbiamo visto per Kvara”