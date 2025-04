Sky, Gentile: “Conte può solo beneficiare del ritorno di Neres, vi spiego”

Il telecronista Sky Riccardo Gentile è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Il ritorno di Neres è una qualcosa di molto prezioso, lo era stato nel momento in cui Kvara era andato via a gennaio. Poi si è infortunato Neres e lì è stato un’altra volta bravo Conte a riproporre il 3-5-2 con Raspadori-Lukaku, adesso con ritorno in forma dell’ex Benfica c’è un’ulteriore possibilità. Non so se sarà sempre così, Conte ha capito, con gli stessi risultati tra l’altro, di poter avere un attacco a tre e a due. A seconda degli avversari e della forma fisica, ha un piano A e un piano B che sono entrambi assolutamente efficaci”.