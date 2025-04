Modguno: “Conte oggi ha voluto prima il gruppo di giocatori a Castel Volturno. A Bologna da scegliere se proseguire col 4-3-3”

Francesco Modugno, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in merito alle ultime novità arrivate da Castel Volturno. Antonio Conte sta preparando il Napoli in vista della partita di lunedì contro il Bologna, avendo a disposizione tutta la rosa. Di seguito, un estratto delle sue parole.

“McTominay? Certi acciacchi coi giorni vanno via, passa l’influenza di stagione. A Bologna Conte non ci sarà, ma il paradosso è che potrebbe avere tutti a disposizione. Bisognerà scegliere se proseguire con il 4-3-3 con cui ha ottenuto i migliori risultati. L’ultima vittoria in trasferta risale a 78 giorni fa ed è il 2-3 rifilafo all’Atalanta proprio con questo sistema. Forse è il più equilibrato e bello. Bologna è un passaggio, un pezzo di scudetto, in una città dove il secondo scudetto visse una giornata decisiva. Due giorni di riposo, ma oggi li ha voluti prima qui, si pranza insieme e poi si va in campo, per così prepararsi per la partita di lunedì”.