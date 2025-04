Malfitano a Radio Marte – ” Futuro di Conte ? E’ prematuro parlarne, stiamo lottando per lo scudetto “

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni:

” È vero che Conte non è molto chiaro sul futuro ma ora proviamo a fare come dice lui, restiamo concentrati sul finale di campionato e poi scopriremo insieme il futuro del tecnico. Napoli ha un po’ rivalutato la figura di Conte, dopo un’assenza di due anni post Tottenham, De Laurentiis gli ha dato fiducia e gli ha affidato il progetto. E’ venuta fuori nuovamente la grandezza del tecnico che col materiale a disposizione sta raggiungendo un grande obiettivo. Questo non significa togliere meriti al tecnico. Va ricordato che De Laurentiis non aveva mai affidato prima d’ora un progetto esclusivamente nelle mani di una persona, gli ha dato fiducia e lui si è mostrato il grande allenatore che è. De Laurentiis e Conte sono due persone intelligenti che si ritroveranno quanto prima per capire se continuare insieme o meno, ma oggi è prematuro: si sta lottando per lo scudetto, e la testa è su questo. “

” Il Napoli utilizza una varietà tattica naturale, insita nel modulo di intendere tatticamente il gioco da parte di Conte in fase offensiva e difensiva. A volte ci arrovelliamo inutilmente sui moduli, quando è il principio di gioco a determinare l’interpretazione dei calciatori in campo. La fascia destra è il punto di forza del Napoli. Billing da eroe nazionale con l’Inter ora è stato messo sulla graticola per il calcio di rigore contro il Milan: non si deve vivere di umori. Col Bologna partirei con Neres dal 1′, soprattutto dopo averlo visto col Milan. L’Inter sta facendo fatica, dopo i primi 25′ contro l’Udinese sembrava che avesse mollato, i giocatori iniziano ad avvertire il peso di una stagione molto impegnativa e credo che prima o poi qualcosa dovrà lasciare per strada. Essere prudenti spesso non ha fatto bene al Napoli: il Bologna è un’ottima squadra ma il Napoli ha la forza di andarsi ad imporre anche a Bologna provando a strappare la vittoria. “