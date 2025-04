Lo Monaco: “Napoli e Inter si giocano lo Scudetto sul filo del rasoio, vi dico”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare della lotta scudetto tra Napoli e Inter. Ecco cosa ha dichiarato:

“Questa è una lotta scudetto che si deciderà sul filo di lana, che avrà due squadre protagonista, c’è stato quel pizzico di speranza dell’Atalanta e mi sembra anche giusto che siano rimaste in gioco sia i ragazzi di Gasperini che quelli di Conte. Nessuno avrebbe scommesso il pareggio tra Venezia e Napoli, in questo campionato bisogna stare attenti fino all’ultimo minuto, per gli azzurri sarebbe importantissimo recuperare gli infortunati. L’ambiente è un punto in più a favore a Napoli, è chiaro che la passione va un po’ gestita, anche perché molte volte rischia di diventare molto soffocante, ma il pubblico a Napoli è un qualcosa in più. Conte ha preso un impegno con il Napoli, De Laurentiis si è messo buono buono ed ha ascoltato tutto, quindi penso che Antonio ha scelto bene Napoli e il Napoli ha scelto il miglior allenatore”.