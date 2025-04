L’ex vice di Conte: “Squalifica? Non è un problema. Però il Napoli è costretto a una cosa”

L’ex vice di Antonio Conte, Angelo Alessio, ha parlato a Radio Marte di alcune tematiche all’allenatore salentino.

Ecco le sue parole: “La squalifica di Conte non è un grande problema, conoscendo Antonio in questa settimana darà tutte le informazioni ai giocatori in campo, preparerà ancora meglio di quando lui è presente in panchina. E poi la squadra dovrà comportarsi come se Conte fosse in panchina. Lo staff sarà adeguatamente preparato, sotto questo punto di vista non vedo problemi”.

Poi ha continuato: “Nel girone di ritorno il Napoli non sta facendo molti punti fuori casa, ben venga questa sfida di Bologna. I felsinei sono in condizione ma anche loro sanno che sfideranno una squadra forte e dovranno un po’ la partita. Gli azzurri sono costretti a fare punti contro una squadra in salute e in fiducia, ma il Napoli proverà a vincere questa gara. È importante che Conte abbia con sé tutti i calciatori, penso che abbia ormai recuperato tutti gli infortunati e questo è importante anche per poter giocare con più sistemi di gioco”.

Infine, l’ex vice di Conte ha concluso: “Mi aspetto che si giochi con un centrocampo fisico con Anguissa, Lobotka e McTominay perché in questo match sarà importante l’aspetto atletico. Il Bologna gioca in modo molto aggressivo, uomo contro uomo, ma anche a Venezia, fisiologicamente, è poi un po’ calato nella ripresa. Il Napoli per me dovrà essere bravo a tenere nel primo tempo e uscire nella ripresa. Penso che possa giocarsela con il 4-3-3 perché con questo sistema di gioco ha ottenuto più punti e Neres porta quella vivacità che serve per mettere in difficoltà la difesa avversaria”.