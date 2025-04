La Repubblica – ” Il Bologna di Italiano è spettacolare, il Napoli è avvisato “

Vincenzo Italiano è sempre stato un grandissimo allenatore. Preso in giro, criticato e sminuito dall’opinione pubblica, adesso si sta riprendendo una bellissima rivincita con il suo Bologna, squadra quadrata, frizzante e offensiva. Un avversario difficilissimo per il Napoli e per Antonio Conte, che dovrà preparare la partita nei minimi dettagli per superare uno scoglio che, in questo momento, sembra insuperabile. A parlarne è l’edizione odierna della Repubblica, ecco un estratto dell’articolo:

” Incontenibile a tratti, spettacolare, feroce perfino, vorace, e sempre solida anche nei frangenti più delicati, tignosa anche quando potrebbe riposare. Acciaio che brilla. È una squadra così forte, quella plasmata da Italiano, che batte anche la scaramanzia di prassi e le manfrine del caso. I giocatori non hanno paura di giocare a carte scoperte e nominare i loro obiettivi, perché consapevoli dei loro poteri: primo tra questi quello di non lasciare mai nulla di intentato e di poter dunque sorridere sempre alla fine di qualsiasi sfida, comunque sia andata. “