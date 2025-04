Il Mattino – ” Napoli, a rischio tre giocatori in vista del Bologna. Ecco cosa trapela “

Tre giocatori azzurri sono a rischio in vista della sfida contro il Bologna ? Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino:

” Insomma, le prime risposte le deve dare stamattina il medico Canonico. Prima ancora che il campo. Conte dovrà confrontarsi con tre possibili assenze. Non si sa se riuscirà a recuperare Spinazzola McTominay ha ancora qualche sintomo influenzale ma oggi dovrebbe tornare ad allenarsi Anguissa ha un affaticamento muscolare e il Napoli ha predisposto per lui un allenamento personalizzato per evitare rischi di ricadute. “