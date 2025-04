Il Mattino – ” Lobotka, da valutare le sue condizioni in vista del Bologna. Ecco cosa trapela “

Stanislav Lobotka è uscito anzitempo nella sfida di domenica scorsa contro il Milan, a causa di un fastidio muscolare. Antonio Conte aveva dichiarato in conferenza stampa che si trattavano solo di crampi, ma oggi verranno fatti gli esami strumentali per capire per bene le condizioni dello slovacco. A parlarne è l’edizione odeirna de Il Mattino, ecco un estratto dell’articolo:

” La coperta di Linus è il 4-3-3 con l’unico dubbio che riguarda Lobotka: solo oggi si capirà se l’infortunio che lo ha costretto a uscire con il Milan sono stati solo crampi. Un po’ d’ansia c’è. Ma non dovrebbe essere null’altro che stanchezza di tour de force con la sua nazionale. “