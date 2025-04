Il Mattino: Conte elogia Neres, il 4-3-3 dipende da lui, Ngonge non regge il ritmo di gioco

Oggi Il Mattino analizza la prestazione dei partenopei contro il Milan ed si focalizza sulla prestazione di Neres, a cui Conte farà i complimenti alla ripresa degli allenamenti.

Per giocare con Antonio Conte bisogna correre, impazzire di recuperi e rincorse. Bisogna aggredire spazi, pallone e avversari. Per questo oggi con Neres, alla ripresa, il tecnico azzurro avrà solo dolci parole. Non era scontata una prestazione cosi, dopo due mesi di stop e appena 8 ore per capire che avrebbe giocato lui titolare. Il recupero di Neres rende sempre più questo Napoli la squadra di Conte, innegabilmente sua.

Il punto è che quando esce Neres, il tridente fa fatica: perché Ngonge non regge il ritmo e quindi, bisognerà tornare al 4-4-2 o al 3-5-2. In ogni caso, c’è tempo per capire come affrontare la squadra più in forma del momento.