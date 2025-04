Il calendario propone la trasferta di Bologna: il Napoli non vince fuori dalla gara di Bergamo

La stagione azzurra si avvicina al momento cruciale. Da adesso in avanti tutte le gare possono risultare decisive in chiave scudetto. Particolarmente significativo l’incrocio del prossimo turno: la capolista Inter, in anticipo di sabato, fa visita al Parma ad oggi salvo per un solo punto; gli azzurri invece, nel posticipo di lunedì fanno visita al Bologna, di fatto la squadra più in forma del torneo.

Sky Sport, con Francesco Modugno, riporta la seguente statistica: “il Napoli non vince in trasferta da 78 giorni, dalla gara, peraltro tiratissima, di Bergamo”.

Infatti, da allora, il rendimento degli azzurri è stato molto deficitario in trasferta: solo 3 punti nelle ultime 4 uscite lontano dal Maradona.

Il tutto dal maledetto pareggio, a tempo abbondantemente scaduto, del romanista Angelino.

Quella fu una mazzata alle ambizioni, dalla quale gli azzurri faticano a liberarsi.

Lunedì sera al Dall’Ara il Napoli si gioca una gara fondamentale per quel sogno che, da qualche settimana, anche mister Conte ha ampiamente sdoganato.