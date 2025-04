Gds – ” Napoli, Conte torna definitivamente al 4-3-3. Ecco i motivi “

Si ritorna sempre dove si è stati bene, no ? A quanto pare, farà lo stesso il Napoli: il 4-3-3 è stato il modulo che più di tutti ha esaltato le qualità e i meccanismi offensivi della squadra di Antonio Conte. A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“ Col rientro a pieno regime di Anguissa, Olivera e Neres, la via maestra sarà il 4-3-3 con cui Conte e i suoi ragazzi hanno scalato la classifica durante l’autunno e l’inverno, campeggiando per diverse giornate sulla cima del campionato. Perché è vero che nessuno avrà il posto assicurato, ma è altrettanto vero che tutti oggi si stanno allenando al massimo e vogliono dare il loro contributo nella volata tricolore. E il Napoli con Anguissa e McTominay ai lati di Lobotka ha una forza d’urto contro cui in in pochi hanno contromisure in A. “