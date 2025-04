Gds – ” Conte è chiaro con i suoi giocatori: chi vuole giocare deve dare tutto “

Se vuoi ottenere il massimo, devi dare il massimo. Si può riassumere così il mantra di Antonio Conte, che vuole dai suoi giocatori il massimo sforzo ed impegno, sia durante gli allenamenti e soprattutto durante le partite. A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

” Chi vuole giocare deve dare l’anima in settimana, dal primo all’ultimo allenamento, ‘Quando un giocatore mi chiede perché non gioca, gli rispondo perché voglio vincere’, disse mesi fa”. Concetto chiarissimo a tutto lo spogliatoio. on guarda in faccia a nessuno e lo dimostra l’ultima partita. Conte avrebbe potuto optare per cambiare solo McTominay: è andato di ribaltone, tornando al 4-3-3 rinunciando a Raspadori. “