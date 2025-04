Gazzetta – Spese per agenti in Serie A nel 2024, il Napoli è terzo con 18 milioni di euro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta il contenuto del report annuale della Figc a proposito delle spese dei club per i procuratori relativo all’anno solare 2024. Stando a questo, le spese sono aumentate di 6 milioni rispetto al 2023, salendo a 226 milioni di euro. In questa classifica, vi è in cima la Juventus con quasi 34 milioni investiti, seguita dall’Inter che ne ha spesi poco meno di 25. Mentre il Napoli è terzo, avendone spesi circa 18.

