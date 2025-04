Fedele: “Conte è pessimo, non ha il coraggio. Si sta dicendo una cosa falsa”

L’ex procuratore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte per parlare di alcuni temi legati ad Antonio Conte.

Di seguito le sue parole: “Partiamo da un assunto non è affatto vero che il Napoli sta facendo dei miracoli. La società ha speso 150 milioni per i giocatori e 20 per lo staff, prendendo un allenatore che è un grande uomo spogliatoio, un mister che ‘cementa’ tutti, ma è un pessimo comunicatore e non ha il coraggio di dire le cose come stanno”.

Poi Fedele ha continuato: “Non è vero che l’obiettivo di inizio stagione fosse l’Europa: è falso! L’ha ridetto? Conte ha detto tante cose, mentre non ha mai affermato che non si muoverà da Napoli. La realtà è che un club non spende così tanto se non punta allo Scudetto! Ha ridato l’energia a giocatori che un anno fa dormivano, riportandoli ai livelli di due anni fa, ma gli altri stanno facendo il possibile per farci arrivare in alto. Il Napoli è là per meriti suoi, ma anche per molti demeriti degli altri. L’Atalanta si sta perdendo per strada, la Roma ha fatto più punti nelle ultime partite e dovrebbe stare avanti. E’ un campionato anomalo”.