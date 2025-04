Dzemaili a KKN – ” Conte è straordinario, con lui il Napoli può vincere “

Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Napoli e Bologna, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Ci credevo dal primo giorno di Conte che potessero vincere il Tricolore. È un allenatore straordinario grazie anche ad una squadra ritrovata dopo un anno difficile, ha tutte le possibilità di vincere. McTominay viene dal Manchester United, non può essere scarso, anche se non è semplice adattarsi dalla Premier. Con la sua tecnica e i suoi inserimenti è bello da vedere, grazie a lui si può giocare per questo traguardo. ”

Buongiorno è stato un innesto importante.

” Farà una bella carriera, mi piace come gestisce la difesa insieme a Rrahmani, mi piace anche l’attacco del Napoli che è forte, l’unica pecca di questa squadra è che bisogna trovare qualche alternativa per Kvaratskhelia che a gennaio non è stata trovata. Okafor ha qualità per giocare a Napoli, ma da gennaio non hai tempo da dargli se vai a giocare in una squadra che vuole vincere lo scudetto. ”

Come si è trovato nella sua avventura a Napoli?

” Sono stato benissimo. Ricordo la tripletta che ho segnato al Torino nel sabato di Pasqua mi rimarrà sempre nei pensieri. Sono fiero di quello che ho fatto a Napoli. ”