Coppa Italia – Milan Inter, ecco le probabili formazioni

Il Derby della Madonnina è una sfida che non perderà mai il suo fascino. Le due squadre di Milano si affrontano in semifinale di Coppa Italia, con l’obbiettivo di strappare un pass per la finale. Una grande occasione soprattutto per i rossoneri, autori sino ad ora di una stagione sottotono, molto al di sotto delle aspettative, per cercare di conquistare almeno un altro trofeo, insieme alla Supercoppa vinta proprio contro l’Inter. I nerazzurri invece sembrano essere inarrestabili, essendo in piena corsa in tutte le competizioni, mostrando in ogni partita una forza e determinazione impressionanti. Di seguito le probabili formazioni del big match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Conceiçao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Florenzi, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Bondo, Musah, Gimenez, Jovic, Chukwueze, Joao Felix, Sottil.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Aidoo, Dimarco, Zalewski, Mkhitaryan, Berenbruch, Arnautovic, Lavelli, Re Cecconi.