Cds – ” Situazione infortuni in casa Napoli, ecco cosa filtra da Castel Volturno “

E quando il calvario sembrava ormai essere passato, ecco che contro il Milan Antonio Conte ha dovuto fare a meno di Scott McTominay e Leonardo Spinazzola. Quasi una maledizione quella degli infortuni, che ha complicato e non poco la stagione degli azzurri. Ad analizzare la situazione ai box, in vista della sfida contro il Bologna, è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco un estratto dell’articolo:

” Innanzitutto McTominay, fuori causa all’improvviso proprio la mattina della sfida per un attacco influenzale che gli ha impedito finanche di andare in panchina. Nulla di preoccupante, sia chiaro, ma in vista di una partita estremamente complessa e delicata McT dovrà recuperare al volo la migliore condizione. A seguire, Spinazzola: anche lui è stato escluso dall’elenco dei convocati pre Milan per un affaticamento accusato nel corso della sosta, ma l’idea è che Spina possa riprendere presto il suo cammino verso Bologna. Infine, Lobotka: domenica è stato sostituito per crampi e dunque non desta preoccupazioni. “